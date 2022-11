Crollo Università: Flc Cgil, incomprensibile silenzio - Sardegna

Dieci giorni dopo il crollo di parte della ex facoltà di geologia a Sa Duchessa, sul cedimento della palazzina di due piani che ospitava la facoltà di Lingue da allora solo silenzio. Inevitabile la richiesta di convocazione straordinaria del Senato Accademico in modalità aperta "per rendere partecipe quella che ci ostiniamo a chiamare comunità universitaria sulle ricadute generali nello svolgimento della vita accademica, sulle problematiche didattiche (logistiche e no) che si sono prodotte e sulle politiche della sicurezza delle strutture in cui viviamo l'università quotidianamente". È uno dei passaggi della lettera-appello della Cgil inviata dal segretario Flc Emanuele Usai al rettore Francesco Mola e ai componenti dell'organismo dell'università cagliaritana.

L'obiettivo è chiaro: promuovere una riflessione, con tutte le componenti universitarie, sulla sicurezza e sulla problematiche emerse con il crollo di due settimane fa. "Pur comprendendo l'ovvio e dovuto riserbo dei vertici sugli specifici fatti accaduti e comprendendo anche la cautela necessaria nel commentare fatti così dolorosi - si legge - non risulta invece comprensibile il silenzio sulle conseguenze di quegli eventi per le politiche della sicurezza e in generale per quelle dell'organizzazione accademica. Solo l'assemblea degli studenti ha intercettato questa incoerenza e ha diffuso un volantino in cui pone alcune domande e qualche proposta".



Fonte: Ansa Sardegna