Crollo dei contagi e ospedali sempre più vuoti, la Sardegna bianca corre verso la zona verde

Il Covid continua la ritirata dalla Sardegna. Gli ultimi dati della Fondazione Gimbe, infatti, sono più che confortanti, c’è un crollo dei contagi e, anche, gli ospedali sempre più vuoti: il sei per cento pieni in reparti Covid standard, solo il tre in terapia intensiva. I limiti di guardia del quaranta e del trenta per cento sono ben lontani, e c’è da registrare anche un meno sei per cento alla voce “casi attualmente positivi per centomila abitanti”: sono 762 negli ultimi sette giorni. L’Isola sempre più bianca, quindi, che ora attende di conoscere il verdetto dell’Europa sul passaggio in zona verde. Un vero e proprio bollino d’eccellenza, sinora ottenuto solo dal Molise, almeno in Italia. E un lasciapassare per i vacanzieri, che possono arrivare senza nessun tipo di restrizione. Una benedizione per la nostra regione, con la stagione estiva alle porte. Il verdetto è atteso a breve, per la Sardegna può rappresentare, almeno temporaneamente, l’interruzione dell’incubo dei limiti legati al virus.