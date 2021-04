Crolli nelle scuole di Cabras: l’opposizione attacca il sindaco

I gruppi consiliari di minoranza Sviluppo Collettivo e Cabras Domani chiedono al sindaco di Cabras Andrea Abis una verifica urgente dello stato degli immobili scolastici. A spingere l’opposizione a tornare alla carica sul tema è stato il cedimento di pochi giorni fa di un plafone del solaio di uno dei locali della scuola dell’infanzia di via Machiavelli. Già lo scorso novembre, a seguito di un episodio analogo, anche se di minore entità, che aveva riguardato la scuola materna di via Leopardi, i due gruppi consiliari avevano presentato un’interrogazione al sindaco.

“Quest’ultima notizia”, ricordano i consiglieri Gianni Meli, Antonello Manca, Federica Milla, Sara Meli e Antonello Fara, “ci riporta a un precedente che poteva essere valutato come un presagio. Il fatto si era a suo tempo verificato presso la scuola materna di via Leopardi e l’interrogazione aveva come oggetto proprio la richiesta delle certificazioni e dello stato strutturale e di sicurezza della stessa, a seguito di un cedimento su un architrave di una finestra di un’aula”.

“Il sindaco”, prosegue una nota diffusa dalla minoranza, “sottovalutando ampiamente l’accaduto dichiarava a sua volta che si sarebbe trattato di un ‘ammaloramento’ localizzato in un architrave e che il poco tempo a disposizione non aveva permesso agli uffici l’analisi degli atti da fornire a seguito della nostra richiesta”.

A cinque mesi dalla prima interrogazione, l’opposizione ora contesta: “Non è stata fornita al Consiglio comunale nessuna documentazione in merito all’interrogazione”, scrivono, “anche se ormai non fa più notizia, perché è una prassi consolidata di questa Giunta non rispondere alle richieste dei consiglieri”.

“Se il sindaco avesse ascoltato con attenzione e correttezza la nostra richiesta e avesse avviato le pratiche di verifica dello stato di tutti gli immobili scolastici e non solo in carico al Comune”, ribadiscono i consiglieri di minoranza, “probabilmente si sarebbe potuto evitare questo episodio di una gravità ineccepibile. Sarà nostro impegno richiedere immediatamente, con un accesso agli atti urgente, la relazione di rilievo e verifica della struttura rilasciata lunedì dal responsabile del RSSP. E inoltre faremo la richiesta di tutte le comunicazioni intercorse, dall’insediamento dell’attuale amministrazione, tra la Giunta e il responsabile del RSSP”.

“I cittadini”, concludono, “non si rassicurano con messaggi che tendono a declinare le proprie responsabilità. I tempi delle supposizioni e delle sterili giustificazioni sono terminati, ora servono fatti concreti”.

Giovedì, 22 aprile 2021

L'articolo Crolli nelle scuole di Cabras: l’opposizione attacca il sindaco sembra essere il primo su LinkOristano.it.