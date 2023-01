Crolli di cornicioni, alberi e pali abbattuti: il maestrale fa danni in tutta la Sardegna

Cagliari Grande lavoro per i vigili del fuoco da La Maddalena al Cagliaritano Grande impegno da parte dei vigili del fuoco in tutta la Sardegna, dove nelle ultime ore il forte vento di maestrale sta causando disagi e problemi. Le squadre del Comando di Cagliari sono intervenute ieri sera in via Toscanini a Serdiana, nei pressi del campo sportivo, per mettere in sicurezza l’area, dopo la caduta di un albero sradicato. I vigili del fuoco hanno provveduto al taglio della pianta liberando la sede stradale. Fortunatamente nessuno è stato ferito.

L'albero abbattuto nel Cagliaritano

Un altro intervento è stato effettuato nella notte dalla squadra dei vigili del fuoco del distaccamento San Vito, a Villasimius, per la messa in sicurezza di una tettoia su una struttura privata. Altri interventi sono in corso questa mattina sulla Statale 195 per la caduta di alberi sulla sede stradale. A La Maddalena durante la notte sono state messe in sicurezza diverse grondaie pericolanti, i vigili sono intervenuti anche per la caduta di pali e insegne luminose. A Caprera è in corso un intervento per la caduta di un albero.

L'albero caduto a Caprera

A Sassari, intorno alle 2 di notte, una squadra è intervenuta sulla strada provinciale 48, in località “Lu Padru”, e successivamente sulla Statale 200 al km 17 (dove erano al lavoro anche i barracelli di Sorso), per la presenza di alberi che invadevano la sede stradale. Intorno alle 6 di questa mattina i vigili del fuoco di Olbia sono intervenuti in via Pisa per il crollo di una abbondante porzione di un cornicione a sbalzo. Tre auto sono state danneggiate da pezzi di cemento e intonaco volati a terra da un’altezza di circa 10 metri. Fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. La via è stata chiusa e la squadra ha provveduto a spostare le auto e a bonificare l’area. Martedì, 10 gennaio 2023

