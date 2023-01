“Crollati gli alberi piantati da Truzzu in via Giussani dopo aver tagliato i vecchi pini”

Crolla un pino, abbattuto dal vento, in via Giussani a Cagliari, uno di quelli piantati poco più di un anno fa ed è polemica. “Questo è il primo pino piantumato dal sindaco dopo aver abbattuto i pini di via Giussani. Come ricorderete ci fu un grande dibattito sull’abbattimento degli alberi sia in consiglio comunale, sia tra associazioni ambientali e l’opinione pubblica”, denuncia il capogruppo del Pd in consiglio comunale, Fabrizio Marcello, documentando con una foto il crollo. “Il primo cittadino a febbraio con un video replicava: stiamo sostituendo il primo dei 10 pini abbattuti, come ricorderete a settembre del 2020 li abbiamo dovuti abbattere perché pericolosi, come vedete li abbiamo anche messi in sicurezza con un corrugato, per proteggerli dalla pipi dei cani o il calpestio possa danneggiarli. Era la promessa che abbiamo fatto. Se non fosse successa tutta la cagnara li avremmo sostituiti molto prima”, ricorda ancora Marcello.