Crolla la scala esterna, si salvano a Ossi due ragazzine di 14 e 16 anni e il loro cane

Crolla la scala esterna che collegava il piano terra con il primo piano e le due ragazzine, 14 e 16 anni, che in quel momento si trovavano all’interno dell’appartamento, solitamente occupato da 6 persone, sono rimaste “miracolosamente illese”, come hanno detto i vigili del fuoco che le hanno soccorse. E’ successo a Ossi, nel sassarese.

Le ragazzine sono state raggiunte grazie all’utilizzo di una autoscala, posizionata dal lato opposto del crollo e grazie alla quale i pompieri sono riusciti a entrare in cucina. Dopo il soccorso si è provveduto a mettere in sicurezza lo stabile ad eliminare i pericoli e le parti pericolanti, per poi interdire le zone confinanti con il fabbricato. Sul posto anche polizia locale ed operai del comune.