Circa due ore fa in un’azienda agricola di Sanluri Stato era in corso la raccolta di rotoballe di fieno da ricoverare in un apposito spazio coperto. La procedura di scarico prevedeva il passaggio su un tetto di Eternit che a un certo punto ha ceduto travolgendo due operatori un 59enne ed un 45enne del luogo. Mentre il primo sembra non aver avuto grossissimi danni il primo è stato schiacciato dal materiale che stavano trasportando è stato trasportato in gravissime condizioni, in codice rosso, con elisoccorso presso l’ospedale Brotzu di Cagliari. Sul luogo si trovano ora i Carabinieri della Stazione di Sanluri e quelli del Nucleo Operativo della locale Compagnia per indagare sulle dinamiche che hanno prodotto l’incidente sul lavoro. Si cerca insomma di capire come siamo andate realmente le cose tramite la dinamica degli eventi che possa emergere dal sopralluogo.

