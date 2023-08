Crolla il muro di una abitazione in mattoni crudi: chiusa una via

Cronaca Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale

L'abitazione che ha subito il crollo del muro

Cabras

Intervento dei vigili del fuoco e della polizia locale

Momenti di paura questa mattina a Cabras per il crollo del muro di una vecchia abitazione in mattoni crudi. Fortunatamente il crollo ha interessato la parte interna della facciata dell’abitazione, in fase di ristrutturazione.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati dalla polizia locale di Cabras. È accaduto prima delle 9 nella centralissima via Roma, la strada che collega la piazza del Comune con la chiesa di Santa Maria.

La squadra del 115 ha effettuato un sopralluogo all’interno dell’abitazione, fatto mettere in sicurezza un tratto della via Roma e disposto la chiusura della

via La Maddalena. Le operazioni di messa in sicurezza sono state dirette dal comandante della polizia locale Barbara Poddi.

Giovedì, 31 agosto 2023

