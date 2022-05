Primo scalo sardo per le crociere extralusso dedicate ai soli adulti.

Questa mattina, la Valiant Lady, ammiraglia della nuova compagnia crocieristica Virgin Voyages, è approdata a Cagliari, secondo porto italiano dopo Marina di Carrara, nell’ambito del primo tour mediterraneo “The Irresistible Med”, con homeport a Barcellona e scali anche a Tolone, Ajaccio e Ibiza.

La nave del magnate inglese Richard Branson, varata nel 2020 nei cantieri di Sestri Ponente dell’italiana Fincantieri, ha ormeggiato alle 9 al molo Rinascita con sosta fino alle 6 del pomeriggio.

Poco meno di 278 metri di lunghezza, 1408 cabine “smart” con servizi gestibili direttamente dal telefono cellulare, la Valiant Lady ospita circa mille passeggeri, prevalentemente inglesi, tutti rigorosamente adulti, come da decalogo del gruppo armatoriale.

Per la prima tappa sarda isolana, walking tour in città, visita alle rovine romane, escursioni in kayak nelle acque antistanti alla Sella del Diavolo, in bici nel parco Molentargius e al Poetto e degustazioni enogastronomiche.

A dare il saluto alla nave per lo scalo inaugurale (maiden call) nel porto cagliaritano, il Presidente dell’AdSP, Massimo Deiana, la responsabile Marketing, Valeria Mangiarotti, che hanno consegnato il crest commemorativo dell’Ente al comandante della nave, nel corso di una cerimonia organizzata in porto da Cagliari Cruise Port alla presenza dell’Assessore comunale al Turismo Alessandro Sorgia.

Quello odierno è il primo di 17 approdati della Valiant Lady in Sardegna, l’ultimo dei quali è previsto il 13 ottobre.

Di questi, 11 toccheranno il porto cagliaritano, mentre altri 6, con inizio il prossimo 26 maggio, sono programmati ad Olbia, unico scalo italiano per il tour “French daze & Ibiza nights”, con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano.

Doppia programmazione in Sardegna, quella della compagnia inglese, che conferma il potenziale dei porti di sistema su un mercato crocieristico in forte ripresa e, come nel caso della Virgin Voyages, alla ricerca di destinazioni dall’elevato livello di offerta infrastrutturale ed escursionistica, elementi chiave sui quali l’AdSP del Mare di Sardegna ha concentrato la sua attività promozionale.

L'articolo Crociere, sbarca a Cagliari la prima nave extralusso per soli adulti proviene da Casteddu On line.