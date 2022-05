Crociere: a Olbia 2400 turisti sbarcati da due navi - Sardegna

La stagione crocieristica nel porto di Olbia entra nel vivo. Dopo un mese di fisiologico rallentamento del mercato e a tre anni di distanza dall'ultimo doppio scalo, l'Isola Bianca ospita in contemporanea l'approdo della Nieuw Statendam della Holland America Line e la tappa inaugurale - dopo quella di Cagliari del 19 maggio - della Valiant Lady, nave per soli adulti di Virgin Voyages. Circa 2.400 i crocieristi sbarcati dalle due navi, principalmente americani quelli della Valiant Lady, olandesi, inglesi, canadesi e americani quelli della Nieuw Statendam. Per i mille a bordo della nuova nata in casa Virgin, compagnia di Sir Richard Branson, che ha inserito Olbia nel programma "French daze & Ibiza nights", con partenza da Barcellona e tappe a Marsiglia, Cannes, Ibiza e rientro nel porto catalano, escursioni all'arcipelago di La Maddalena, Porto Cervo, Cantine Surrau, visita ai siti archeologici di La Prisgiona e alle Tombe dei Giganti di Arzachena e Jeep Safari nelle zone interne.

Tour a La Maddalena, in Costa Smeralda e ai vigneti Piero Mancini di Balajana, invece, per 1.400 ospiti della nave del gruppo Carnival. Buona parte del folto gruppo, infine, visiterà il centro di Olbia per un tour di shopping. Quelli odierni sono rispettivamente il settimo e l'ottavo scalo dei 51 previsti in calendario. Se quello della Holland America è l'unica toccata dell'anno, per la nave della Virgin sono previsti altri cinque scali: uno al mese, fino al 13 ottobre.

Secondo Massimo Deiana, presidente dell'Authority portuale sarda, "a distanza di tre anni, registriamo la presenza in contemporanea di due navi all'Isola Bianca, fatto che ci riporta all'ottimismo del periodo pre-pandemia e ai grandi numeri delle passate stagioni. È un chiaro segnale di come il sistema Sardegna mantenga altissimo il livello di competitività nel mercato crocieristico, consentendo, grazie al sempre più consolidato fenomeno del multiscalo, importanti ricadute su tutto il territorio".

