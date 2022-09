Croce Rossa, medaglia di prima classe al sindaco Truzzu - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 15 SET - Il sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, il direttore generale della Città Metropolitana Stefano Mameli e l dirigente Andrea Loi sono stati insigniti della benemerenza di medaglia di prima classe della Croce Rossa Italiana, in segno di gratitudine per avere concesso in tempi eccezionalmente brevi il comodato d'uso della struttura in Via Valenzani a Cagliari La struttura, preziosa in particolare per l'emergenza Ucraina, ha supportato e continua a supportare tutte le attività della Croce Rossa in Sardegna. Il sindaco di Cagliari ha ringraziato il presidente regionale CRI Sergio Piredda per l'attività svolta a livello regionale.

Le benemerenze sono state rilasciate su proposta di Piredda, dal presidente nazionale Francesco Rocca, che ricopre anche la carica di presidente della Federazione Internazionale della Croce Rossa. (ANSA).



