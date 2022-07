Criticità nella sanificazione e nella conservazione del cibo, pizzeria sanzionata a Monserrato.

Ieri sera a Monserrato, i carabinieri della Stazione di Selargius, unitamente al personale del Radiomobile di Quartu, del Nucleo Cinofili di Cagliari e del NAS del capoluogo, nel contesto di un servizio coordinato finalizzato al contrasto delle violazioni igienico-sanitarie nei locali notturni, hanno sanzionato amministrativamente un 48enne cagliaritano, gestore di un bar pizzeria. Per lui una sanzione amministrativa di 3.000 euro per inosservanza del piano di autocontrollo HACCP dedicato alla gestione degli alimenti, per mancata applicazione delle previsioni delle schede operative di conduzione dei punti critici, in particolare delle procedure di sanificazione, nonché inadeguatezze nei requisiti di locali e attrezzature. Nell’ambito del medesimo servizio sono stati controllati su strada, in alcuni posti di controllo dell’Arma, 22 veicoli e 55 persone nonché 10 soggetti sottoposti a vari regimi alternativi alla detenzione carceraria.

