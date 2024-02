Terralba

Secondo il parere di un legale ci sono gli estremi della diffamazione

Non è passato inosservato il post di un cittadino su Facebook a proposito della mancata stabilizzazione delle lavoratrici ex Compau da parte del Comune di Terralba: le critiche sono state ritenute pesanti e offensive e secondo un legale quelle frasi configurano il reato di diffamazione.

Per questo l’amministrazione ha pensato di procedere per vie legali contro l’autore di quel post.

La decisione è arrivata con un delibera della Giunta , che ha autorizzato il sindaco Sandro Pili a procedere legalmente per la tutela dell’immagine del Comune.

Non è certo la prima volta che un’amministrazione pubblica decide di non farla passare liscia agli autori di post imprudenti. Nel novembre scorso il Comune di Oristano aveva deciso di querelare una cittadina per alcune affermazioni su Facebook giudicate lesive per l’immagine del sindaco, degli altri amministratori e dei dipendenti comunali.

Giovedì, 1 febbraio 2024