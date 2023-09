Criminalità, politica e professioni: gli intrecci nell’inchiesta che ha portato in carcere l’ex assessore Gabriella Murgia

Cagliari

Dopo anni di indagini dell’Antimafia, oggi 13 persone sono finite in cella e 18 agli arresti domiciliari

Una saldatura mai vista prima in Sardegna tra criminalità storica, politica e professioni. Dopo anni di indagini, questa mattina prima dell’alba i carabinieri hanno notificato a 31 persone un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal tribunale di Cagliari, su richiesta della Procura distrettuale antimafia.

La lista dei reati contestati comprende la partecipazione ad associazione di tipo mafioso, partecipazione ad associazione segreta, partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, abuso d’ufficio, rivelazione di segreto d’ufficio, corruzione aggravata dal metodo mafioso, peculato e procurata inosservanza di pena, aggravata dal metodo mafioso.

Tredici persone sono finite in carcere: Alessandro Arca, Tomaso Gerolamo Cocco, Niccolò Cossu, Tonino Crissantu, Vincenzo Deidda, Mario Antonio Floris, Battista Mele, Giovanni Mercurio, Antonio Giuseppe Mesina, Desiderio Mulas, Gabriella Murgia, Paolo Murgia e Alessandro Rocca.

Sono agli arresti domiciliari, invece, Vito Maurizio Cossu, Andrea Daga, Alessia Deidda, Alice Deidda, Antonio Fadda, Giuseppe Paolo Frongia, Anna Gioi, Raffaele Gioi, Salvatore Gioi, Marco Lai, Tomas Littarru, Antonio Marteddu, Riccardo Mercurio, Serafino Monni, Marco Muntoni, Antonio Michele Pinna, Paolo Sale e Marco Zanardi.

Le imputazioni per i singoli arrestati non si conoscono, è stato confermato che all’ex assessore regionale Gabriella Murgia e al medico anestesista Tomaso Gerolamo Cocco sono contestate sia la partecipazione ad associazione di tipo mafioso, sia la partecipazione ad associazione segreta.

L’operazione battezzata “Monte nuovo” ha portato a Cagliari i vertici nazionali del ROS dei carabinieri, il generale di corpo d’armata Pasquale Angelosanto e colonnello Gianluca Valerio, comandante e vice comandante. Assieme al comandante provinciale, generale Luca Corbellotti, e al tenente colonnello Giorgio Mazzoli, comandante della sezione Anticrimine del Ros a Cagliari, hanno ricostruito a grandi linee l’inchiesta che questa mattina è arrivata a una svolta, impegnando trecento carabinieri, con il ROS, i comandi provinciali di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Milano, Torino e lo Squadrone eliportato “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta.

Nelle perquisizioni fatte in occasione della notifica delle ordinanze di custodia cautelare, sono stati sequestrati fra l’altro 300 mila euro in contanti e 130 chili di marijuana, oltre a documenti e altri materiali in uffici pubblici. Quattro persone sono state denunciate in stato di libertà per detenzione abusiva di armi e munizioni e sostanze stupefacenti.

Le indagini erano partite a gennaio del 2020, come prosecuzione dell’indagine “Dama” che aveva smantellato un’organizzazione che si occupava di traffico di stupefacenti, e si erano intrecciate ben presto con quelle sull’evasione e la latitanza di Graziano Mesina, e sulla rete di complicità che l’aveva tenuto al sicuro per circa un anno e mezzo.

Erano stati scoperte le prove di inaspettati collegamenti tra il gruppo criminale – che finanziava la propria attività e ricava profitti dal traffico di stupefacenti – e altri settori. Un esempio: dai controlli sul dottor Tomaso Cocco si era arrivati a identificare il vivandiere di Mesina , e quindi il suo rifugio. Un altro esempio: durante il periodo Covid, alcuni indagati erano riusciti a spostarsi ed incontrarsi grazie a certificati medici fasulli.

Ruoli, responsabilità individuali e intrecci fra i vari gruppi dovranno essere precisati e provati al processo. Ma per il momento è stata accertata una “comunanza di scopi”, che ha permesso agli indagati di raggiungere diversi risultati. La componente criminale ha potuto infiltrarsi e condizionare vasti settori della vita sociale in Sardegna, anche grazie a un accesso privilegiato all’interno dell’amministrazione regionale. Altri hanno potuto contare sul sostegno e il potere di intimidazione dell’organizzazione, anche “ai più alti livelli istituzionali”, per raggiungere vantaggi diretti o indiretti di varia natura, economici, professionali o politici. Si parla di incarichi, carriere, costituzione di nuove strutture, appalti.

Per mesi i carabinieri hanno tenuto sotto controllo e intercettato numerosi indagati, scoprendo che trasformavano i tradizionali “spuntini” in campagna in riunioni operative. In un caso – durante il lockdown – una riunione si era svolta a Cagliari, all’interno dell’ospedale Binaghi (in questo e in altri casi i carabinieri possono contare su intercettazioni e registrazioni).

L’organizzazione è riuscita a incidere sulle scelte e le decisioni dell’amministrazione regionale, “in particolare nei settori dell’agricoltura e della sanità”, hanno spiegato i carabinieri. Interventi e interferenze in diverse amministrazioni pubbliche, per assicurarsi incarichi pubblici e favori, e sostenere gli interessi di alcuni associati, di loro parenti o comunque di persone gradite al gruppo.

