Crescere insieme, col Distretto rurale della Sardegna centro occidentale

“Il nostro è un progetto inclusivo”, ribadisce Gianbattista Ledda, “abbiamo accolto questa idea perché la riteniamo innovativa. Facciamo camminare insieme le anime produttive dei territori, dall’agropastorale, al vitivinicolo e alla pesca. Il distretto deve mirare a far crescere le imprese, per permettere loro di affacciarsi ai mercati internazionali”.

“Il distretto unirà gli operatori del settore agricolo e quelli del settore ittico. Attraverso le agenzie di sviluppo locale”, evidenzia Alessandro Murana del Gal Sinis e di Flag Pescando Sardegna Centro Occidentale, “diamo vita a un distretto che rappresenterà tante identità e realtà della nostra terra. Non fa parte dei Gal un territorio centrale come il Terralbese, riteniamo però che anche questi comuni debbano sedersi a questo tavolo. Ci sarà anche Oristano: il sindaco Andrea Lutzu ha assicurato il sostegno a questa iniziativa”.

“Apprezziamo l’inclusività del progetto proposto dai quattro Gal e dal Flag”, ha detto Sandro Pili, “parteciperemo molto volentieri a questo tavolo. Come sindaco dovrò ascoltare le imprese del territorio per capire come articolare questo processo”.

Fonte: Link Oristano

