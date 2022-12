Crescenzi debutta con Prokof'ev e Beethoven - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 22 DIC - Divertimento puro per il duplice appuntamento con Pierino e il lupo di Prokof'ev. Il ruolo del narratore della celeberrima favola sinfonica per bambini del compositore russo è affidato ancora una volta al comico cagliaritano Massimiliano Medda. L'Orchestra del Teatro Lirico sarà diretta da David Crescenzi, al suo debutto alla guida della compagine cagliaritana. Lo spettacolo sarà proposto Mercoledì 28 dicembre alle 17 e giovedì 29 dicembre alle 11, al Teatro Si' e Boi di Selargius per la rassegna "Un'Isola di Musica 2022".

Il programma della serata si apre con una delle pagine sinfoniche più note del Classicismo musicale, la Prima Sinfonia in Do maggiore di Beethoven, poi si prosegue con Prokof'ev. Il concerto, proposto durante le festività natalizie e di fine anno, si rivolge soprattutto alle famiglie ed è particolarmente adatto per bambini ed anziani, ai quali si è pensato anche nel prezzo simbolico e negli orari d'inizio della manifestazione. Lo spettacolo dura 60 minuti circa e non prevede l'intervallo.

Prezzi biglietti: posto unico 1 euro.

Il concerto del 28 dicembre si inserisce nel nuovo progetto di collaborazione culturale tra Teatro Lirico ed Università della Terza Età di Assemini, di recentissima nascita, che, in quest'occasione, inaugura ufficialmente il suo primo Anno Accademico.

Pierino e il lupo viene rappresentata, per la prima volta, a Mosca nel 1936 e racconta la storia di un bimbo, Pierino, che con l'aiuto di un uccellino cattura un temibile lupo. Ogni personaggio è rappresentato da un tema musicale, affidato ad un particolare strumento. La voce recitante racconta la favola mentre la musica di Prokof'ev commenta ogni scena illustrando il carattere, i sentimenti e descrivendo le azioni di ciascun personaggio. Questi ultimi sono interpretati dai seguenti strumenti: flauto traverso, clarinetto, timpani, archi (violino, viola, violoncello, contrabbasso), fagotto, oboe, corni. (ANSA).



