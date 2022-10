Si chiama Neeedl e dà la possibilità agli utenti di creare – gratuitamente – un proprio curriculum basato sul talento, aiutandoli a trovare lavoro. La piattaforma, lanciata sei mesi fa, verrà presentata venerdì 14 ottobre, a San Vero Milis. L’incontro, patrocinato dal Comune, si terrà alle 18 nella sala consiliare, in via San Michele.

Luigi Puliga

“Qui in Sardegna non c’è lavoro”, dice Luigi Puliga, “ma è anche vero che manca la cultura del curriculum e del sapersi presentare. L’incontro di venerdì sarà l’occasione per insegnare come fare un curriculum e come farsi conoscere. Offriamo una piattaforma gratuita per affacciarsi sul mondo del lavoro. Neeedl guarda al giovane che non ha alcuna esperienza, ma anche all’ingegnere stufo del proprio lavoro e per questo alla ricerca di una nuova sfida”.

Luigi Puliga è specializzato nel mondo del lavoro e del talento. Dopo 25 anni spesi come amministratore delegato di varie aziende di reclutamento, ha fatto ritorno nell’isola. Oggi si occupa di consulenza per candidati e datori di lavoro. Ha lavorato negli Usa, nel Regno Unito, in Asia e in tutto il continente europeo.