Bancarotta per distrazione e per dissipazione. E’ questa l’accusa con cui Renato Soru, fondatore di Tiscali, ex presidente della Regione ed ex segretario regionale del Pd, è stato rinviato a giudizio dal giudice per le udienze preliminari di Roma. Il processo inizierà il 13 febbraio del 2023 nella capitale, a carico dell’ex governatore e di altri imputati nell’ambito del procedimento relativo al fallimento del quotidiano l’Unità. Soru, difeso dall’avvocato Fabio Pili, compare nel procedimento per il suo ruolo di socio svolto dal 2008 al 2015 in relazione alla gestione del quotidiano.

L'articolo Crack Unità, Renato Soru rinviato a giudizio: sarà processato a Roma proviene da Casteddu On line.