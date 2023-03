Covid, va sempre meglio: in Sardegna solo 46 positivi ma c'è ancora una vittima

In Sardegna si registrano oggi 46 ulteriori casi confermati di positività al covid su un totale, fra molecolari e antigenici, di 772 tamponi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3, uno in più di ieri. I pazienti ricoverati in area medica sono 117, cinque in meno di ieri. 3354 sono i casi di isolamento domiciliare, uno in meno di ieri. Si registra il decesso di una donna di 72 anni, residente nella città metropolitana di Cagliari.

Intanto, a livello nazionale e in base al monitoraggio settimanale del venerdì del governo, è in lieve calo l’incidenza settimanale dei casi: 41 ogni 100mila abitanti contro i 45 dei 7 giorni precedenti. Aumenta invece, ma resta ancora sotto la soglia epidemica, nel periodo 15-28 febbraio l’Rt medio calcolato sui casi sintomatici, pari a 0,97. Il tasso di occupazione in terapia intensiva scende all’1% rispetto all’1,4% rilevato al 2 marzo.