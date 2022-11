Covid: un nuovo decesso e contagi in calo nell'Isola - Sardegna

Un nuovo decesso a Sassari e riprende il calo dei contagi Covid in Sardegna. Si registrano, infatti, 481 ulteriori casi di positività rispetto agli 880 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.785 tamponi con un tasso di positività che passa dal 19,9% al 17,2%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva rimangono a quota 3 mentre crescono quelli in area medica sono 94 ( + 3 ). Scendono sotto i 7mila casi le quarantene, che ora sono 6.764 ( - 353 ).



Fonte: Ansa Sardegna