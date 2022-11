Covid: un decesso ma casi ancora in calo nell'Isola - Sardegna

Un nuovo decesso nel territorio della Asl di Sassari e contagi Covid in calo in Sardegna dove si registrano 352 ulteriori casi di positività rispetto ai 505 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2212 tamponi con il tasso di positività che passa dal 18,6% al 15,9%.

Stabile il numero di ricoverati: i pazienti in terapia intensiva sono 3 e in area medica sono 92. Sono 6450 i casi di isolamento domiciliare ( -26 ).

Fonte: Ansa Sardegna