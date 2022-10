Covid: un decesso e casi in calo in Sardegna - Sardegna

Un nuovo decesso per Covid - un uomo di 76 anni, residente nella provincia di Sassari - e casi in calo in Sardegna, ma continuano ad aumentare i ricoverati.

Nell'ultimo bollettino regionale si registrano, infatti, 650 ulteriori positività rispetto alle 723 delle precedenti 24 ore.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2415 tamponi con un tasso di positività che passa dal 25,2% al 26,9%.

Cresce la pressione sugli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (+ 3), mentre quelli in area medica sono 65 (+ 3).

Salgono a 5527 i casi di isolamento domiciliare (+ 282).

Complessivamente, dall'inizio della pandemia, i morti per Covid sono quasi 2800 mentre sono oltre 453mila i casi di positività riscontrati finora (oltre 445mila i guariti).

Fonte: Ansa Sardegna