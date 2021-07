Covid, tutti i malati della Sardegna ricoverati a Cagliari: “43, solo 7 hanno il vaccino”

La sorpresa arriva a metà luglio 2021. Tutti i malati di Covid della Sardegna sono ricoverati in un unico ospedale, il Binaghi di Cagliari. La pressione nelle altre strutture è praticamente azzerata: se la situazione non precipiterà nei prossimi giorni e se il Governo manterrà la promessa di rivedere i criteri con i quali si assegnano i colori alle Regioni, significa che l’ombra gialla sulla Sardegna è destinata a svanire. 43 persone in ospedale, tre in terapia intensiva. Eccoli, i numeri confermati dal direttore sanitario dell’ormai unico Covid hospital sardo, Sergio Marracini. Al Santissima Trinità la situazione è già tornata alla normalità da settimane.

E, tra i ricoverati al Binaghi, quasi tutti non sono vaccinati: “Solo cinque hanno la prima dose e due la doppia. Tutti gli altri sono scoperti”, afferma Marracini, “l’età media? Cinquant’anni, ma anche tre giovani tra i diciotto e 20 anni. È la prova ulteriore che ci si deve vaccinare per evitare guai. La pressione al Binaghi e negli altri ospedali è bassa, fortunatamente, ed eravamo comunque attrezzati a fronteggiare ogni tipo di emergenza”. Che, però, numeri alla mano, non c’è.