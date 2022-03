Oristano

La disavventura di un pensionato dopo gli annunci dell’Asl e della Regione

Positivo al covid, deve essere sottoposto a una terapia a base di anticorpi monoclonali, ma a Oristano non si può. Nonostante gli annunci delle scorse settimane, questo tipo di trattamento l’Asl dice di non poterlo assicurare e allora ci si deve rivolgere all’ospedale al Santissima Trinità di Cagliari. Ma per raggiungere Cagliari ci vuole un’ambulanza con uno speciale equipaggio. Risultato: occorrono alcune centinaia di euro (almeno 300) per accedere a una cura che dovrebbe essere somministrata gratuitamente.

E’ quanto rischia di spendere P.O., un pensionato di Oristano affetto da una grave insufficienza renale, che ha contratto il covid dopo avere regolarmente completato il ciclo vaccinale. I medici del reparto di Nefrologia del Brotzu, dove l’uomo è in cura, d’intesa con il suo medico di base, a Oristano, hanno richiesto per lui una terapia a base di anticorpi monoclonali, non ancora praticata però al San Martino. Da qui l’invio della necessaria documentazione da parte del medico di base e l’intervento del medico dell’Usca, finalizzati a fare ottenere il ricovero del pensionato al Santissima Trinità.

Un trasferimento che si rivela però tutt’altro che semplice. Non è infatti chiaro chi e in che modo debba curare il trasporto del malato per e da Cagliari e al momento è escluso che se ne debba occupare l’Asl.

“Il medico dell’Usca mi ha consigliato addirittura di farmi accompagnare in macchina da un familiare – riferisce il pensionato – ma in questo modo non rischio forse di contagiarlo?”.

Non resta che il ricorso a un’ambulanza privata che, con le idonee misure di protezione, e con un accompagnatore abilitato, comporta l’esborso appunto di qualche centinaio di euro.

Disagi e costi evitabili se solo al San Martino si praticasse, come previsto, la terapia a base di anticorpi monoclonali. Un trattamento riservato ai malati di covid in fase precoce, senza necessità di ossigeno-terapia ma ad alto rischio di malattia grave. La condizione in cui si trova appunto il pensionato oristanese.

La delibera inapplicata. Nello scorso mese di gennaio la Giunta Regionale ha esteso a diversi presidi ospedalieri l’autorizzazione già in vigore dall’anno scorso per il San Francesco di Nuoro e per i principali presidi di Sassari e Cagliari. Insieme al San Martino di Oristano l’assessore alla sanità Mario Nieddu aveva indicato altre sette strutture ospedaliere abilitate alla somministrazione di questa terapia : l’Ospedale Marino di Alghero, l’Ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, l’Ospedale Nostra Signora della Mercede di Lanusei, l’Ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino, il CTO di Iglesias, l’Ospedale Duilio Casula dell’Azienda Ospedaliera Universitaria di Monserrato e l’Ospedale San Michele dell’Arnas Brotzu. Asl o Aziende sanitarie che, prima di avviare la somministrazione dei farmaci monoclonali, sono state invitate a seguire una rigida procedura a cominciare dalla comunicazione dell’elenco dei medici abilitati alla prescrizione. Al momento però, sul sito dell’Aifa, l’agenzia del farmaco, continuano a risultare autorizzati solo il Santissima Trinità di Cagliari, l’ospedale Civile di Sassari e il San Francesco di Nuoro. Con le conseguenti difficoltà, come si è visto, per i pazienti affetti dal Covid residenti nella provincia di Oristano.

Da sottolineare che subito dopo gli annunci dell’assessorato alla sanità, la direzione sanitaria dell’Asl di Oristano aveva fatto sapere di valutare la possibilità di prevedere l’impiego della terapia a base di anticorpi monoclonali presso il pronto soccorso, nell’area dedicata all’osservazione breve, e all’ospedale di Ghilarza. Addirittura la stessa direzione sanitaria lo scorso 26 gennaio aveva annunciato di avere già somministrato a due pazienti la nuova terapia a base di anticorpi monoclonali. Un annuncio che poi non aveva trovato oggettivo riscontro.

La situazione in Sardegna. Secondo l’ultimo bollettino dell’Aifa, l’Agenzia Italiana del Farmaco, fino allo scorso 9 marzo in Italia sono state 51170 le persone a cui è stata somministrata la terapia a base di anticorpi monoclonali. Fanalino di coda la Sardegna che, con 502 trattamenti eseguiti, pari allo 0,98 per cento dei totali, nella classifica nazionale è seguita solo da Basilicata, Trento, Bolzano e Molise. Al primo posto il Veneto, con 8632 trattamenti, pari al 16,97 per cento del totale.

Domenica, 13 marzo 2022