Covid:sit-in ambulanti in Municipio Cagliari, subito ristori

(ANSA) - CAGLIARI, 14 APR - Manifestazione di protesta degli ambulanti delle sagre davanti al Comune di Cagliari. Una delegazione di commercianti si è riversata nel cortile interno per chiedere notizie del bando di ristoro per lo stop legato alla pandemia. "Il bando risale a novembre - spiega Mauro Zedda, a nome dei colleghi - E non abbiamo notizia dell'arrivo dei fondi che per noi sono vitali, dal momento che non siamo riusciti a lavorare". Circa un centinaio i potenziali destinatari per cifre che variano da duemila a cinquemila euro a commerciante.

"Dalle prime informazioni raccolte - rivela Zedda - ci sono degli intoppi burocratici che non comprendiamo. Ma la nostra posizione è chiara: se quei fondi sono stati stanziati è giusto che siano distribuiti a chi per tanto tempo, a causa del Covid, non ha potuto lavorare e non ha incassato un euro". (ANSA).



Fonte: Ansa