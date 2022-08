Oristano

Parlano i dirigenti. In alcuni casi resterà la didattica a distanza

Tutti in classe, senza mascherina (se non per i soggetti fragili) e il covid sarà trattato come una qualsiasi causa di assenza giustificata. Niente Dad, dunque: non saranno sottoposti più a quarantena i contatti dei positivi. Sono le indicazioni contenute in un documento inviato nei giorni scorsi alle scuole dal ministero dell’Istruzione, stilato con l’Istituto Superiore di Sanità, il ministero della Salute e la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Le restrizioni anti-covid scadono il 31 agosto e il Governo attualmente non sembra intenzionato a prorogarle. Si torna, dunque in classe alle condizioni pre-covid, ma con la possibilità di nuove misure, nel caso la situazione epidemiologica dovesse aggravarsi.

Quest’anno il suono della campanella il primo giorno di scuola sancirà un primo ritorno alla normalità. Anche gli studenti oristanesi, dunque, il prossimo 14 settembre (alcuni già il 12) potranno tornare in classe senza le limitazioni degli ultimi anni. Ma è proprio cosi?

“È una normalità relativa”, precisa Salvatore Maresca, dirigente dell’Istituto Benedetto Croce di Oristano. “Si potrà entrare in classe senza la mascherina, ma non se si hanno sintomi febbrili. Per questa ragione come gli anni scorsi dovremmo controllare con il termo scanner”.

“Anche per quanto riguarda i banchi: ormai sono monoposto e cosi resteranno”, continua Maresca. “Magari si potranno caricare di più le aule, ma noi non lo faremo. Anche la sanificazione ci sarà sempre, così come la gestione dei casi positivi”.

“È già buono non ci siano le restrizioni, è un passo in avanti”, commenta il dirigente, “ma ci vuole sempre cautela, le cose possono cambiare. La situazione è in progress e spero si ritorni alla piena normalità”.

“Penso sia un anno che si preannuncia più rilassante. Dopo tre anni di gestione covid non sono preoccupato”, commenta Franco Frongia, dirigente dell’Istituto Industriale Othoca cittadino, che spiega: “Dopo una estate come quella che abbiamo passato, mi sembra che il Ministero della Salute e il nostro avrebbero potuto avere più coraggio”.

“Per la sicurezza dei ragazzi manterremo le quattro vie di ingresso e uscita, che danno anche più ordine, e la ricreazione separata”, continua il dirigente. “Saranno però ripristinati alcuni laboratori che gli anni scorsi abbiamo dovuto adibire ad aula”.

“Manterremo, naturalmente, anche la didattica digitale integrata per i ragazzi positivi”, continua Frongia. “Nonostante non sia una situazione semplice da gestire, che solo chi conosce può capire”.

“Dobbiamo uscire dallo stato di emergenza e adottare comportamenti di autocontrollo personale. Riprendiamo in una condizione di normalità, commenta Pino Tilocca, dirigente dell’Istituto De Castro di Oristano e Terralba, che precisa: “Per precauzione manteniamo gli ingressi separati”.

“Dovremo anche tenere aperte porte e finestre, sia con il caldo che con il freddo”, denuncia Tilocca. “La sanificazione è fondamentale, sarebbe stato utile un piano straordinario che avesse previsto la fornitura di pulitori d’aria”.

“Lo slogan del Ministero è prepariamoci a essere pronti e saremo vigili”, conclude Tilocca.

Cautela è stata annunciata anche dal dirigente dell’Istituto comprensivo di Cabras, Paolo Figus.

“Manterremo alcuni accorgimenti”, precisa, “come gli ingressi scaglionati per gli alunni della primaria e la possibilità di forme di distanziamento. Apriremo costantemente le finestre per arieggiare e favoriremo l’utilizzo degli spazi esterni, compatibilmente con il meteo, anche per alleggerire le attività”.

“Faremo un protocollo interno che condivideremo con le famiglie”, continua Figus. “Sono abbastanza fiducioso, i ragazzi hanno sempre dimostrato attenzione alle regole. Dopo due anni di covid rimarrà nel nostro comune sentire un’attenzione a questa situazione, abbiamo interiorizzato parte delle regole”.

“In questo periodo c’è stata una certa ritrosia alla vicinanza”, conclude Figus, “ma siamo una scuola e viviamo di rapporti umani, sono fiducioso che ci sarà rispetto”.

Venerdì, 26 agosto 2022