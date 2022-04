E’ durato poco il miglioramento della situazione Covid in Sardegna. I dati della fondazione Gimbe, che ogni giovedì fotografa la situazione in Italia e nelle singole regioni, sono chiari: nell’isola c’è un nuovo peggioramento, con un aumento dei nuovi casi del 3,4% rispetto alla settimana precedente, aumento che porta con sé anche un innalzamento della pressione sugli ospedali. Nella settimana presa in considerazione, dal 6 al 12 aprile, peggiora dunque sia il numero degli attualmente positivi ogni 100mila abitanti (1.896) che l’incidenza dei nuovi casi.

Oristano torna prima per aumento dei contagi con 878 (+11,1% rispetto alla settimana precedente), seguita da Sud Sardegna con 688 (+10,6%) e Cagliari 839 (+3,9%), mentre i casi sono in calo a Nuoro con 796 (-1,3%), Sassari 667 (-2,4% rispetto alla settimana precedente). Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, resta sopra la media nazionale sia la percentuale di posti letto in area medica (21,3%) e in terapia intensiva (12,3%) occupati da pazienti Covid. Non solo: la Sardegna resta l’unica regione a superare la soglia di allerta del 10 percento nelle rianimazioni.

