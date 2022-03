E’ vero che dal 31 marzo, con la fine dello stato d’emergenza saranno aboliti i colori delle regioni: ma è anche vero che la Sardegna, gialla o no, è ancora costretta a fare i conti con una situazione complicata che non accenna a migliorare. Basta guardare i numeri del resto d’Italia, con le intensive al 5% e i ricoveri al 14%.

Nell’estenuante altalena di contagi e ricoveri, la Sardegna resta l’unica regione d’Italia in zona gialla e deve fare i conti con una quarta ondata che non è mai finita mentre siamo già alle prese con l’inizio della quinta. I contagi non scendono, i reparti ospedalieri sono pieni, le terapie intensive oscillano di qualche punto percentuale vero l’alto o verso il basso ma galleggiano su percentuali sempre pericolosamente troppo vicine al limite. Oggi Agenas registra una percentuale di riempimento del 9%, due punti percentuali in meno rispetto all’ultima rilevazione. Un anno fa erano all’11%.

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. *La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per informazioni e segnalazioni scrivi al nostro indirizzo e-mail