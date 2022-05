Covid: secondo giorno senza vittime in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 30 MAG - Secondo giorno senza vittime e con casi di covid ancora in calo in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 344 nuovi contagi (- 93), di cui 270 diagnosticati da antigenico.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1.535 tamponi per un tasso di positività che, a fronte del minor numero di tamponi eseguito, balza al 22,4% dall'11,4%.

In calo i ricoveri sia nei reparti di terapia intensiva, 9 (- 2), che in area medica, 156 (- 11).

Le persone in isolamento domiciliare sono 15.670 (- 503).

(ANSA).



