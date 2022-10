Covid: secondo giorno di fila senza morti in Sardegna - Sardegna

Secondo giorno consecutivo senza decessi per Covid in Sardegna dove prosegue la discesa dei contagi. I casi confermati di positività sono, infatti 246, rispetto ai 352 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2282 tamponi con un tasso di positività che cala al 10,7% rispetto al 13,2% delle precedenti 24 ore.

Cresce, però, il numero dei ricoverati in area medica che sono sono 56 ( + 5 ), mentre la pressione sulle intensive resta ancora invariata con un solo paziente positivo in reparto.

Salgono anche le quarantene: 4747 si casi di isolamento domiciliare ( + 117 ).



