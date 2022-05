Covid: Sardegna sotto i mille casi ma altri 3 decessi - Sardegna

Altri tre decessi in Sardegna dove, nelle ultime 24 ore, si registrano 745 casi di Covid (di cui 655 diagnosticati da antigenico), in calo rispetto agli oltre 1000 dell'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6429 tamponi con un tasso di positività che diminuisce dal 16 all'11,5%.

Stabile il numero dei ricoverati in terapia intensiva, 197, mentre cala di uno quello dei pazienti in area medica (197 ); 638 in meno i casi di isolamento domiciliare (21312).

I tre morti, nel dettaglio sono: un uomo di 83 anni, residente nella provincia di Sassari, e un uomo e una donna, rispettivamente di 92 e 82 anni, entrambi residenti nella Città Metropolitana di Cagliari.



Fonte: Ansa Sardegna