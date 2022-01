Ondata di contagi Covid. E saltano gli eventi a Cagliari. Alla Fiera rinviato il Potter Day, il festeggiamento per il ventennale dalla nascita di Harry Potter, il mago protagonista della saga fantasy di J. K. Rowling.

L’evento era previsto per sabato 29 gennaio e domenica 30 alla Fiera con la partecipazione del noto attore Stan Yanevski, alias Viktor Krum.

“Abbiamo deciso di rimandare il Potter Day in accordo con le autorità nazionali e internazionali, che raccomandano il posticipo degli eventi di gennaio e febbraio”, spiega l’assessore al Turismo Alessandro Sorgia, “ci dispiace tanto, ma siamo sicuri che riusciremo ad organizzare ancora meglio l’evento in primavera. Abbiate ancora un po’ di pazienza, presto vi annunceremo la nuova data”.

