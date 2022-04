Cagliari

Le cifre nel report settimanale della Fondazione Gimbe

Non è durato molto il miglioramento della situazione pandemica in Sardegna. Nella settimana dal 6 al 12 aprile si registra, anzi, una performance in peggioramento. E la provincia di Oristano è quella che segna l’incremento maggiore dei contagi.

Complessivamente nell’Isola aumenta leggermente il numero delle persone attualmente positive al Covid, per 100mila abitanti, pari a 1.896 (erano 1.889). In aumento anche i nuovi casi, con un +3,4% rispetto alla settimana precedente.

I dati sono stati pubblicati nel report settimanale della Fondazione Gimbe.

L’elenco dei nuovi casi per 100.000 abitanti dell’ultima settimana suddivisi per provincia vede, appunto, Oristano in testa con 878 contagi (+11,1% rispetto alla settimana precedente). Cagliari ne registra 839 (+3,9%), nel Nuorese ne sono stati accertati 796 (-1,3% ) e 688 (+10,6%) nel Sud Sardegna 688. Solo la provincia di Sassari registra un dato in calo, con 667 nuovi positivi (-2,4% rispetto alla settimana precedente).

Per quanto riguarda la pressione sugli ospedali, resta sopra la media nazionale sia la percentuale di posti letto occupati in area medica, pari al 21,3%, sia per la terapia intensiva, con il 12,3% di posti occupati da pazienti Covid.

Giovedì, 14 aprile 2022