Covid: quasi tutti non vaccinati i 38 pazienti ricoverati al Binaghi a Cagliari

“Il Green pass è uno strumento importante di tutela per tutti, che piaccia o no”, ribadisce il direttore del presidio unico ospedaliero di Cagliari. “Un po’ com’era un tempo il libretto sanitario rilasciato dagli uffici d’Igiene pubblica,che escludeva dal lavoro soggetti non regolari con vaccini e visite mediche. Auspico che venga esteso ai trasporti pubblici e ai lavoratori della pubblica amministrazione e degli esercizi pubblici”. (AGI)

“Abbiamo notato inoltre che i pazienti vaccinati, che per ragioni diverse vengono ricoverati, rimangono in ospedale uno o due giorni al massimo”, sottolinea Marracini, “mentre gli altri pazienti oltre 10 giorni”.

Oggi all’ospedaliero “Binaghi” di Cagliari ci sono 38 pazienti ricoverati in area medica Covid, di cui solo uno vaccinato e un altro, straniero, che aveva ricevuto il vaccino cinese. In terapia intensiva 7 pazienti ricoverati, tutti non vaccinati. Tredici i pazienti dimessi nelle ultime 24 ore”. Il bollettino è stato diffuso dal direttore del presidio ospedaliero del capoluogo, il medico epidemiologo Sergio Marracini. “La percentuale dei ricoveri dei non vaccinati supera di gran lunga il 95%, di media”.

