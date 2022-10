Covid: prosegue calo casi e ricoveri in Sardegna, zero morti - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 16 OTT - Nessun nuovo decesso e contagi e ricoveri ancora in calo in Sardegna dove si registrano 471 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 442 diagnosticati con tampone antigenico) rispetto ai 565 delle precedenti 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2644 tamponi con un tasso di positività che passa dal 19 al 17,8%..

I pazienti ricoverati in terapia intensiva restano a quota 5, mentre scendono a 76 (-3) quelli in area medica sono 76 (-3).

Prosegue la risalita del numero dei sardi in quarantena: 7797 sono i casi di isolamento domiciliare (+340). (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna