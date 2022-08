Covid: prosegue calo casi e ricoveri in Sardegna ma 4 morti - Sardegna

Altri quattro decessi per Covid in Sardegna dove si registrano 742 ulteriori casi di positività (di cui 677 diagnosticati da antigenico), circa 300 in meno rispetto all'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3749 tamponi con tasso di positività che passa dal 26,4% al 19,7%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano a quota 9 ( dato invariato rispetto a ieri ), mentre calano ancora quelli ricoverati in area medica che ora sono 148 ( - 8 ).

Diminuiscono anche le quarantene: sono 19519 sono i casi di isolamento domiciliare ( - 1747 ).

Nel dettaglio i 4 decessi sono: due donne di 74 e 90 anni, residenti nella provincia di Sassari e due uomini di 70 e 77, residenti rispettivamente nella provincia di Nuoro e nella Città Metropolitana di Cagliari.

Fonte: Ansa Sardegna