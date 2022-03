Cagliari

Nuova ordinanza del presidente Solinas

In Sardegna sarà ancora sufficiente un test antigenico per certificare il contagio da coronavirus.

Una nuova ordinanza firmata oggi dal presidente della Regione, Christian Solinas, proroga di 15 giorni i termini della precedente, in scadenza oggi, che rendeva sufficiente un test antigenico positivo per la diagnosi di infezione da Covid 19.

“A far data dal giorno di entrata in vigore della presente Ordinanza e fino al 31 marzo 2022, fatte salve ulteriori e/o diverse valutazioni sulla base dei dati epidemiologici a disposizione, un test antigenico positivo è ritenuto sufficiente e non comporta un obbligo di conferma con test molecolare per la diagnosi di infezione da SARS-CoV2, per la definizione di caso confermato SARS-CoV-2 e per le conseguenti disposizioni di isolamento o quarantena da parte dei Servizi di Igiene e Sanità Pubblica”, si legge nel primo articolo dell’ordinanza, dove viene precisato anche che “Le disposizioni di cui all’art.1 si applicano unicamente ai test antigenici eseguiti dai soggetti autorizzati dalla Regione Sardegna, secondo le disposizioni regionali citate in premessa, non anche ai test antigenici autosomministrati”.

Martedì, 15 marzo 2022