Più tampini, 12893, e più positivi scoperti nelle ultime 24 ore in Sardegna: 3166. Eccoli, gli ultimi dati del Covid nell’Isola: le buone notizie arrivano dagli ospedali: i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 10 (-1), quelli ricoverati in area medica sono 174 (- 1). Due dimissioni, quindi, e nessun nuovo ingresso, con i reparti che possono respirare. C’è anche una vittima legata al virus, un uomo che viveva nel Sassarese. Sono ancora 41462 le persone costrette a restare blindate in casa: nell’ultimo giorno 392 hanno finito la quarantena e sono tornate in piena libertà. Un dato, quest’ultimo, che può essere destinato a crollare dopo l’annuncio del Governo: libera uscita per tutti i positivi asintomatici e quarantene ridotte dal prossimo autunno. Chi è positivo senza sintomi non è obbligato a stare in casa, potrà uscire con la mascherina Ffp2 ma se andrà in giro senza potrà essere punito penalmente. I sintomatici potranno fare il tampone di controllo dopo 48 ore e non più dopo 7 giorni e uscire subito se negativi.

Tra due mesi, quindi, il totale dei positivi in isolamento domiciliare, anche nella nostra regione, scenderà sensibilmente.

L'articolo Covid, più di 3mila contagi in un giorno ma nessun nuovo ricovero in Sardegna proviene da Casteddu On line.