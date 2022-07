Covid: per pandemia Sardegna ha speso quasi 280mln in 2 anni - Sardegna

Quasi 280 milioni spesi per fra fronte all'emergenza Covid in Sardegna. I dati, pubblicati sulla Nuova Sardegna, fanno parte di uno degli allegati al bilancio consuntivo 2021, appena approvato ma non ancora pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione (Buras) e si riferiscono agli anni 2020 e 2021.

Nel dettaglio nel 2020 le spese straordinarie sono state circa 130 milioni, nel 2021 circa 149 mln. In quest'ultimo anno sono 44,8 i milioni spesi per le opere infrastrutturali e altri costi gestionali, 37,7 milioni per la continuità assistenziale e le Usca, 6,8 mln per rafforzare l'assistenza domiciliare. Poi il personale 30 milioni per nuovi medici e infermieri, e 9,5 milioni per gli straordinari.

L'acquisto delle dosi di vaccino è stato possibile con quasi 10 milioni e 2,7 milioni sono serviti per la realizzazione dei centri di somministrazione, mentre per i tamponi sono stati spesi 2 milioni di euro.



