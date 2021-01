Covid: Oms, non ci sarà immunità di gregge quest'anno

Nonostante i vaccini, mantenere le misure di distanziamento

Pur sottolineando gli "incredibili progressi" compiuti dagli scienziati, che hanno sviluppato diversi vaccini sicuri ed efficaci contro un virus nuovo in meno di un anno, per avere risultati importanti "servirà tempo". (ANSA).

La dottoressa Soumya Swaminathan ha quindi sollecitato il mantenimento del distanziamento sociale e delle mascherine. Il direttore Tedros Adhanom Ghebreyesus allo stesso tempo ha chiesto "un impegno collettivo per far sì che entro i prossimi 100 giorni le vaccinazioni per gli operatori sanitari ed i soggetti ad alto rischio siano in corso in tutti i Paesi".

Fonte: La Nuova Sardegna

