La direttrice generale Foddis: "Grazie a tutta la squadra vaccinale"

CAGLIARI.1070 dosi di vaccino Pfizer sono state somministrate questa mattina tra prime (50), seconde (32) e terze dosi (987) all'Open day organizzato dall'ospedale Brotzu. Soddisfatta la direttrice generale Agnese Foddis: «Sono numeri importanti che confermano come il vaccino sia ormai uno strumento fondamentale per contrastare il dilagare della pandemia e l'utilizzo del booster ormai è indispensabile per accedere alle principali attività. Per la realizzazione di questa giornata - prosegue la Foddis - voglio ringraziare tutta la squadra vaccinale dell'Arnas che con grande spirito di collaborazione e di servizio, ha dimostrato efficienza e ottime capacità organizzative». (Ansa).

Fonte: La Nuova Sardegna

