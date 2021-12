Covid, nuovo record di contagi in Italia: oggi 98.020 nuovi casi e 136 morti

Cresce la curva epidemiologica del Covid in Italia. I contagi degli ultimi giorni hanno registrato numeri record e c’è attesa per il bollettino di oggi del ministero della Salute, che fotografa la situazione dei nuovi casi, dei morti e dei ricoveri. Intanto il governo è al lavoro sul fronte quarantena e isolamento, soprattutto per quanto riguarda i vaccinati. Sfiorati i 100mila nuovi casi: sono 98.020. I morti sono 148. Ennesimo balzo dei ricoveri. In Lombardia 32mila contagi (5mila a Milano), quasi 10mila in Campania, Piemonte +9.671, Veneto +8.666, Toscana +7.304, Lazio +5.248, Emilia-Romagna +4.134, Umbria +3.171, Marche +1.707

E, mentre si cerca di trovare un argine anche alla corsa ai tamponi, il farmacologo Silvio Garattini invita il governo a intraprendere la strada dell’obbligo vaccinale. Intanto la Fiaso (la Federazione italiana aziende sanitarie e ospedaliere) sottolinea come dal 7 al 28 dicembre il numero dei pazienti Covid non vaccinati ricoverati è cresciuto del 46%, mentre l’aumento dei vaccinati si è fermato al 19%. Un trend confermato anche dai dati raccolti dalle centrali operative del 118, che tracciano un identikit dei malati Covid che chiamano l’ambulanza da casa: non vaccinati e con un’età compresa tra 35 e 60 anni, che sono non vaccinati e hanno un’età compresa tra 35 e 60 anni, i pazienti Covid che hanno già febbre alta, tosse forte e difficoltà respiratoria acuta.