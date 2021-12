I casi di Covid segnano un nuovo record in Italia : oggi sono 144.243. Il bollettino del ministero della Salute odierno cancella dunque il primato di ieri ( 126.888 positivi ,). E oggi l’Iss, nel suo monitoraggio settimanale, evidenzia come l’incidenza nel nostro Paese sia raddoppiata, toccando i 783 casi per 100.000 abitanti contro 351 di sette giorni pima. Dall’ultimo report del governo sono oltre 5,5 milioni gli italiani non vaccinati , senza calcolare la popolazione compresa nella fascia 5-11 anni per cui la campagna di immunizzazione è partita da poche settimane.

