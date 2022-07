Cambiano di nuovo le regole per chi è positivo al Covid. Il governo, che resterà in carica nelle prossime settimane anche se si dovesse andare a elezioni anticipate, ha allo studio nuove misure per la gestione della pandemia, in particolare dei positivi. Stop alle quarantene classiche, ovvero l’isolamento minimo di sette giorni con qualunque esito di tampone: fra qualche giorno basterà avere il tampone negativo per interrompere immediatamente la quarantena e poter uscire di casa.

Il governo per ora smentisce di avere pronto il decreto, ma il pressing delle Regioni in questa direzione è fortissimo, con l’obiettivo di normalizzare il più possibile la situazione, prima di tutto nei posti di lavoro: basta pensare al disastro delle decine di migliaia di voli cancellati per la positività di interi equipaggi in quarantena.

Gli scienziati, epidemiologi e virologi, frenano e mettono in allarme sui rischi che una linea troppo aperturista potrebbe comportare in un momento in cui i contagi sono alle stelle, aumentano ricoveri e decessi ed è aperta la corsa alla quarta dose di vaccino.

L'articolo Covid, nuove regole in arrivo: stop alla quarantena per i positivi proviene da Casteddu On line.