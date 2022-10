Covid, nessun morto e casi in calo ma più ricoveri - Sardegna

Nessun decesso in Sardegna per Covid e casi ancora in calo, ma continua la risalita dei ricoveri, seppure nei solo reparti non critici. Nell'ultimo bollettino regionale si registrano 497 ulteriori contagi, in calo rispetto ai 650 delle precedenti 24 ore. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2390 tamponi con un tasso di positività che passa dal 26, 9% al 20,7%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 5 ( - 1 ), mentre sono 79 (+14) quelli ricoverati in area medica.

Infine sono 5794 i casi di isolamento domiciliare ( + 267 ).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna