Covid: nessun decesso e contagi ancora in calo in Sardegna - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 07 AGO - Nessun decesso in Sardegna dove si registrano nelle ultime 24 ore 530 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 500 diagnosticati da antigenico) con un calo i circa 300 contagi in meno rispetto all'ultima rilevazione. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 3180 tamponi per un tasso di positività che passa dl 18,6% al 16,6%.

Diminuisce anche la pressione sui reparti in area medica (-5 e 158 ricoverati) ma non nelle intensive con 12 pazienti ricoverati ( + 1 ). Salgono i casi di isolamento domiciliare (+ 276) per un totale di 25244 sardi in quarantena. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna