Covid: nessun decesso e casi nuovamente in calo in Sardegna - Sardegna

Niente decessi per Covid e contagi nuovamente in calo in Sardegna, ma tornano ad aumentare ricoveri e quarantene. Nell'ultimo bollettino regionale si registrano 494 casi positivi (di cui 467 diagnosticati con tampone antigenico), rispetto ai 774 della precedente rilevazione.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2940 tamponi con un tasso di positività che passa dal 20,5% al 16,8%. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 6 (+1), mentre quelli in area medica sono 60 (+4). Infine 4262 sono i casi di isolamento domiciliare (+130).

Fonte: Ansa Sardegna