Covid: nessun decesso, casi e ricoveri in calo in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 17 SET - Nessun decesso in Sardegna dove continua la discesa dei casi Covid. Si registrano, infatti, 234 ulteriori positività rispetto ai 347 dell'ultima rilevazione.

Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 1899 tamponi con un tasso di positività che passa, però, al 9,4% al 12,3%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva restano a quota 7 mentre si registra un calo tra quelli in area medica che ora sono 72 ( -3 ).

Sono, invece, 4719 i casi di isolamento domiciliare (+56).

(ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna