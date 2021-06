Covid, mega focolaio a Maiorca: 700 studenti contagiati in vacanza

Un mega focolaio Covid a Maiorca , nelle Baleari, che cresce di ora in ora. Sono ormai più di 700 gli studenti spagnoli , provenienti da otto comunità autonome del Paese, che hanno contratto il Coronavirus durante i loro recenti soggiorni nell’isola. Il quotidiano El Pais sottolineando che il numero dei giovani attualmente in quarantena è passato dai 2.000 di ieri a 3.000 . Il ministero della Salute ha confermato che sta monitorando la situazione e ha individuato 268 studenti che si trovano ancora nella località turistica e che avrebbero potuto avere contatti diretti o indiretti con i loro coetanei rientrati in patria e risultati positivi ai tamponi. Continua a leggere su Q.net

