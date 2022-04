Covid: lieve calo contagi ma altri 4 morti in Sardegna

Meno persone ricoverate negli ospedali e in isolamento

(ANSA) - CAGLIARI, 21 APR - In Sardegna si registrano 2695 ulteriori casi confermati di positività al Covid (di cui 2312 diagnosticati da antigenico), con un leggero calo rispetto all'ultima rilevazione che segnava 2.870 contagi.



Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 10697 tamponi con un tasso di positività del 25,2% (17,5% nelle ultime 24 ore).





Si registrano, però, quattro decessi: un uomo di 93 anni, residente nella Città Metropolitana di Cagliari; un uomo di 86 anni, residente nella provincia di Sassari, e due donne di 84 e 94 anni, residenti nella provincia del Sud Sardegna.

In calo il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva che sono 17 ( -1 ) e di quelli in area medica (325, -2 ). Scendono ancora i casi di isolamento domiciliare: -331 su complessivi 29530. (ANSA).

Fonte: Ansa Sardegna https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2022/04/21/covid-lieve-calo-contagi-ma-altri-4-morti-in-sardegna_0fab9ee9-f956-4111-a275-16c3abba3e70.html